Евросоюз не готов признать Китай рыночной экономикой из-за избытка мощностей

Европейский союз не готов признать Китай рыночной экономикой из-за опасений, связанных с переизбытком производственных мощностей в стране, сообщает Прайм со ссылкой на заявление заместителя председателя Еврокомиссии Юрки Катайнена (Jyrki Katainen).

"Мы на стороне свободной торговли, однако до тех пор, пока избыток производственных мощностей вредит справедливой торговле, очень сложно вести свободную торговлю. Мы готовы выполнить наше юридическое обязательство, но мы не наивны", - цитирует агентство Reuters его заявление, сделанное на мероприятии в Гонконге.

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По словам Катайнена, ЕС стремится вести переговоры с Китаем о том, как решить проблему с избытком производственных мощностей. ЕС также ожидает увеличения объема инвестиций из Китая в инфраструктурные проекты.

Ранее в мае депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов одобрили не имеющую законодательного характера резолюцию, которая призывает Евросоюз не предоставлять Китаю статус страны с рыночной экономикой. Китай как страну с рыночной экономикой признали Россия, Бразилия, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.

В ЕС считают, что предоставление Китаю, который является членом ВТО, статуса страны с рыночной экономикой осложнит введение европейских антидемпинговых пошлин для китайских товаров. Европа при этом может лишиться до 3,5 миллиона рабочих мест, но, с другой стороны, это облегчит доступ на китайский рынок. Страна является крупнейшим торговым партнером ЕС.