Порошенко обсудил с Алиевым совместное производство украинских самолетов Ан-178 в Азербайджане

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует поставки в Азербайджан украинских транспортных самолетов Ан-178 и в будущем их совместное производство на территории Азербайджанской республики.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

«Одним из наиболее перспективных проектов является поставка в Азербайджан украинских транспортных самолетов Ан-178 и в будущем совместное производство этих самолетов, в том числе на территории Азербайджана», - сказал Порошенко.

По его словам, совместная реализация этого проекта позволит украинским производителям создать условия для активного развития новых рынков.

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Как сообщал УНИАН, в июне текущего года «Антонов» и азербайджанский государственный концерн Azal подписали контракт на поставку в Азербайджан 10 грузовых самолетов Ан-178 для дальнейшего их использования азербайджанской авиакомпанией Silk Way Airlines. Как ожидается, украинские машины будут построены и переданы заказчику в два этапа. Первые два самолета будут поставлены к середине 2018 года, затем будут построены еще 8 самолетов. Предоплата за первые два Ан-178 уже поступила на украинское предприятие, однако общая сумма контракта является коммерческой тайной. Как ожидается, 10 самолетов - это лишь первоначальный объем закупки. Вероятнее всего, в дальнейшем объем закупок будет увеличен, поскольку у авиаперевозчиков есть необходимость заменить устаревший Ан-12.

Ан-178 был разработан на базе пассажирского самолета Ан-158. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С. Самолет предназначен для замены транспортного самолета Ан-12.

По оценкам руководства ГП "Антонов", потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц.

Ан-178 был представлен на авиационной выставке в Берлине (Германия), где совершил первые демонстрационные полеты, а также на авиасалоне Фарнбро (Великобритания).

ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.