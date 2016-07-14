Airbus на авиасалоне "Фарнборо" получил заказов на $35 миллиардов

Airbus в ходе международного авиационно-космического салона Фарнборо-2016 продал в общей сложности 279 самолетов каталожной стоимостью 35 миллиардов долларов, сообщает Прайм со ссылкой на заявление компании.

"Сделки включают в себя твердые контракты на покупку 197 самолётов общей стоимостью 26,3 миллиарда долларов и соглашения о намерениях на покупку 82 самолетов стоимостью 8,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Значительная часть продаж пришлась на самолеты семейства А320, за время авиасалона было продано 269 самолётов этого семейства стоимостью 31,3 миллиарда долларов. Данные заказы включают в себя твердые контракты на 187 самолётов стоимостью 22,6 миллиарда долларов и соглашения о намерениях на покупку 82 самолетов стоимостью 8,7 миллиарда долларов.

Читайте такжеВ сети появилось видео полета украинского Ан-178 на авиасалоне в Лондоне

"Примечательно, что в большинстве случаев предпочтение было отдано самой вместительной модели семейства, А321neo, на которую было получено 140 заказов от трех авиакомпаний", - говорится в сообщении.

В сегменте продаж широкофюзеляжной техники Airbus получил 10 заказов стоимостью 3,4 миллиарда долларов: два A330-300 и восемь A350-1000.

Airbus - ведущий в мире производитель пассажирских самолетов вместимостью от 100 до более 500 кресел. По состоянию на конец июня 2016 года Airbus продал более 16,5 тысячи самолетов и поставил свыше 9,8 тысячи воздушных судов.