Рада разрешила украинским авиастроителям создавать СП с иностранцами, кроме россиян

Верховная Рада разрешила украинским авиастроительным компаниям создавать совместные предприятия с иностранными партнерами.

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За соответствующее решение 14 июля проголосовал 241 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе отмечается, что данное решение не распространяется на иностранные компании, которые расположены или осуществляют свою деятельность на территории государства, признанного агрессором по отношению к Украине.

"Предоставить право субъектам самолетостроения, которые отвечают критериям, определенным пунктом «в» статьи 2 этого Закона, быть учредителями и/или участниками субъектов хозяйствования, в том числе с участием иностранных субъектов хозяйственной деятельности, кроме тех, которые расположены или осуществляют свою деятельность на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, и/или к которым применяются санкции в соответствии с Законом", - говорится в документе.

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Как отметили авторы законопроекта, создание совместных предприятий является международной практикой. К тому же, такое решение крайне важно для авиастроительной отрасли Украины, поскольку государственная поддержка отечественного самолетостроения на сегодня крайне недостаточна.

В пояснительной записке к документу также отмечается, что это решение позволит привлечь в разработку, производство и послепродажное обслуживание отечественных самолетов на период до 2020 года отечественные и иностранные инвестиции в объеме 5-10 млрд грн.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

Также, Рада в первом чтении приняла законопроект об освобождении украинских авиастроительных предприятий до 1 января 2025 года от уплаты налога на дополнительную стоимость при операциях с ввозом в Украину товаров (кроме подакцизных), которые используются для нужд самолетостроительной промышленности, а также поставках результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Как сообщал УНИАН, ранее государственное предприятие "Антонов", единственный производитель авиапродукции в Украине, заключило ряд договоренностей на производство своих самолетов в других государствах. В частности, речь идет о Королевстве Саудовская Аравия, Азербайджане и Индии.

Так в июне текущего года «Антонов» и азербайджанский государственный концерн Azal подписали контракт на поставку в Азербайджан 10 грузовых самолетов Ан-178 для дальнейшего их использования азербайджанской авиакомпанией Silk Way Airlines. Согласно достигнутым договоренностям, первые два самолета будут произведены в Украине, а остальные - в кооперации с азербайджанскими предприятиями.

По словам руководства "Укроборонпрома", в который входит "Антонов", модель сотрудничества с Азербайджаном, предполагающая создание совместного предприятия по производству самолетов "Антонов", будет использована и для других стран.

ГП «Антонов» является крупнейшим в Украине самолетостроительным предприятием, на базе которого, по решению госконцерна «Укроборонпром», будет создана Украинская авиастроительная корпорация. В нее войдут профильные научно-исследовательские институты, госпредприятие «Новатор», Харьковский машиностроительный завод «ФЕД», Харьковское агрегатное конструкторское бюро, завод «Маяк».