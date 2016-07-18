"Нефтегаздобыча" Ахметова увеличила добычу газа на 40%

Частная газодобывающая компания «Нефтегаздобыча», которая входит в структуру энергетического холдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, в первом полугодии 2016 года увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 40% - до 777 млн куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, компания в январе-июне 2016 года добыла 27 тыс. тонн газового конденсата, что на 34% больше показателя аналогичного периода 2015 года.

По информации пресс-службы, основным фактором роста добычи газа и газового конденсата стало введение в эксплуатацию шести новых скважин в 2015 году и одной – в первом полугодии 2016 года. Также были проведены капитальные ремонты двух глубоких скважин и мероприятия по интенсификации добычи на действующих скважинах.

Как сообщили в компании, на сегодня «Нефтегаздобыча» ведет бурение еще трех глубоких скважин на Семиренковском месторождении в Полтавской области. Полное завершение их бурения с введением в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2016 года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее отмечал, что правительство намерено возрождать и наращивать собственную добычу газа с тем, чтобы направлять свой ресурс, прежде всего, на нужды населения и, если позволит ситуация, экспортировать часть топлива, получая за него валютную выручку.

По данным компании-оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз», добыча природного газа в Украине за 2015 год, без учета аннексированного Россией Крыма и зоны АТО, сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% - до 19,2 млрд кубометров. За январь-июнь 2016 года добыча газа увеличилась по сравнению с январем-июнем 2015 года на 2% - до 10 млрд кубометров.