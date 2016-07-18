Украина может потерять $800 миллионов в случае выхода Бразилии из проекта "Циклон" - КБ "Южное"

Потери Украины в случае выхода Бразилии из проекта по совместному производству ракеты-носителя "Циклон-4" могут составить 805 млн долл., говорится в пресс-релизе конструкторского бюро "Южное".

Как отмечается в сообщении, 16 июля 2015 года послу Украины в Бразилии была вручена нота о денонсации договора о долгосрочном сотрудничестве по производству ракеты-носителя "Циклон-4". Украинская сторона должна была направить свои возражения по данному решению не позднее 16 июля 2016 года.

Читайте такжеУкраина совместно с США запустит ракету-носитель Antares

"В случае отсутствия такового бразильская сторона имеет полное право оформить документ, которым договор будет объявлен окончательно прекратившим действие, что, по-нашему мнению, создаст дополнительные трудности для защиты прав и интересов украинской стороны", - объяснили представители предприятия.

Как отмечается в сообщении, украинская сторона в лице Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), курирующего данный проект, до сих пор не приняла по этому вопросу никаких мер.

"По имеющейся информации, по состоянию на 16 июля 2016 года никаких действий со стороны ГКА Украины относительно выполнения закрепленных договором функций и защиты интересов Украины предпринято не было», - говорится в сообщении. - Согласно положениям конвенции (Венской конвенции о праве международных договоров – УНИАН) отсутствие прямого возражения до момента прекращения действия договора значительно усложняет дальнейшую защиту прав и интересов Украины и может сделать невозможным возмещение ущерба, понесенного украинской стороной в связи с расторжением международного договора".

Читайте такжеВ США успешно прошла испытания ракета Antares с украинской ступенью (видео)

Как сообщал УНИАН, в конце мая текущего года глава Государственного космического агентства Украины Любомир Сабадош заявил, что Украина готова в международном суде требовать от Бразилии компенсацию за прекращение в одностороннем порядке программы по производству ракетоносителя "Циклон-4".

Справка УНИАН. "Циклон-4" – совместный с Бразилией проект украинского космического ракетного комплекса, куда должны были входить ракета-носитель "Циклон-4" и наземный комплекс, обеспечивающий проведение на космодроме работ по подготовке и запуску ракеты-носителя и полезной нагрузки. Запуск ракеты планировался с космодрома Алькантара (Бразилия), но старт ракеты неоднократно откладывался. Сначала он намечался на 2010 год, позже перенесен на 2013, затем на 2014. В мае 2015 года глава Государственного космического агентства Украины заявил, что Бразилия заморозила работы по проекту. Украинская сторона рассматривает возможность перенесения стартового комплекса ракеты из Бразилии в США.

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" является научно-конструкторским предприятием по разработке ракетно-космической техники. Является разработчиком ракет-носителей «Зенит», «Циклон», «Днепр», «Маяк» и др. Производство разрабатываемого конструкторским бюро оборудования осуществляется на заводе «Южмаш».