"Укргазвыдобування" подала иск в Стокгольмский арбитраж против компаний Фирташа

Крупнейшая в стране газодобывающая компания "Укргазвыдобування" инициировала арбитражное разбирательство дела о расторжении договора о совместной деятельности от 10 июня 2002 года с компаниями «Карпатыгаз» и Misen Enterprises AB (по информации СМИ, обе контролируются бизнесменом Дмитрием Фирташем), а также взысканию убытков от этой деятельности, сообщает пресс-служба госкомпании.

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«Мы обратились в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма с просьбой об инициировании арбитражного разбирательства дела о расторжении этого договора о совместной деятельности только после проведения досудебных переговоров и консультации с ООО «Карпатыгаз» и компанией «Мисен Энтерпрайзис АБ» (Misen Enterprises AB), которые проходили в соответствии с требованиями вышеуказанного договора", - сказала директор по правовым вопросам «Укргазвыдобування» Елена Кобец, которую цитирует пресс-служба.

При этом она пояснила, что в ходе переговоров стороны не смогли достичь консенсуса по всем спорным вопросам, и переговоры не привели к урегулированию спора, поэтому 15 июля "Укргазвыдобування" обратилась в Стокгольмский арбитраж.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года госкомпания «Укргазвыдобування» обвинила частную газодобывающую компанию «Карпатыгаз» в отказе выполнять свои обязательства по договору о совместной деятельности. Представители госкомпании обвиняли своего партнера, в частности, в том, что он отказывался финансировать и достраивать дожимно-компрессорные станции в 2015 году. По данным «Укргазвыдобування», за время действия договора о совместной деятельности Misen и «Карпатыгаз» не выполнили обязательств по внесению 8,8 млн долл. и привлечению 3 млрд грн.

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В то же время «Карпатыгаз» и Misen Energy АВ обосновывают свою позицию тем, что государство Украина повысило ренту на добычу природного газа.

Также сообщалось, что в октябре Misen Energy АВ уведомляла правительство Украины об возможном инвестиционном споре на 3 млрд долл.

Справка УНИАН. «Карпатыгаз» является участником договора о совместной деятельности с компанией "Укргазвыдобування" и модернизирует ее действующие скважины. При этом газ, добытый сверх нормы, указанной в договоре, распределяется между участниками совместного договора.

Компания «Карпатыгаз» - дочерняя компания шведской Misen Energy АВ. Эти компании СМИ связывают со структурами Дмитрия Фирташа.

«Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб. м. природного газа – 70% от объема добычи «голубого топлива» в стране. По итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 8,9 млн грн.