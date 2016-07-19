"Укртрансгаз" начал отключать Одесский припортовый завод от газоснабжения

Оператор отечественной газотранспортной системы - госкомпания "Укртрансгаз" начала процедуру отключения крупного производителя химической продукции госпредприятия Одесский припортовый завод от газоснабжения из-за отсутствия предоплаты и превышения потребления газа, сообщила пресс-служба компании вечером 18 июля.

"Процедура отключения проходит в установленном законом порядке за нарушения контрагентом условий договора на транспортировку природного газа в части оплаты аванса за услуги по транспортировке природного газа по июль 2016 (предоплата отсутствует), а также превышение номинированного отбора газа в текущем месяце этого же года".

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В сообщении отмечается, что на 18 июля суточный объем потребления «голубого топлива» контрагентом составлял около 1,5 млн куб. м, при имеющейся месячной заявке в 0,1 млн куб. м/сутки.

В этот же день стало известно, что конкурс по продаже 99,6% акций крупного производителя химической продукции Одесского припортового завода не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

Позже глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, который курирует приватизацию ОПЗ, в комментарии журналистам отметил, что по состоянию на 19 июля газ поставляется на завод.

"Газ идет... Сейчас люди, которые занимались договорами о поставке газа, сами знаете где (Специальная антикоррупционная прокуратура задержала председателя наблюдательного совета завода Сергея Перелому и первого заместитель директора предприятия Николая Щурикова из-за подозрения в растрате средств ОПЗ - УНИАН). Нужно просто подписать договора, узаконить все", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 июля на брифинге руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что по делу о растрате денежных средств Одесского припортового завода задержаны председатель наблюдательного совета завода Сергей Перелома и первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков. Холодницкий также сообщил, что сейчас по этому делу проводится ряд обысков.

Фонд государственного имущества подтвердил свою готовность к сотрудничеству со следствием.

В середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн, или 500 млн долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля 2016 года, однако 18 июля стало известно, что конкурс сорван из-за отсутствия заявок инвесторов.

При этом ранее глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус заявлял, что не уверен в успешности проведения конкурса по приватизации 99,6% акций ОПЗ и допустил его повторное проведение осенью.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.