Минобороны приняло первые 10 боевых машин "Дозор-Б"

Министерство обороны Украины успешно приняло первую партию из 10 бронеавтомобилей "Дозор-Б", выпущенных на предприятиях госконцерна "Укроборонпром".

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Роман Романов.

"Машины прошли военную приемку и готовы для дальнейшей эксплуатации. Мы учли все требования заказчика. Машины прошли приемо-сдаточные работы и приняты представителями Минобороны", - сказал Романов.

Он также добавил, что специалисты концерна исправили все замечания военных к "Дозорам", которые были выявлены ранее в ходе испытаний.

По словам Романова, данная партия бронеавтомобилей поступила на вооружение 95-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

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Как сообщал УНИАН, в апреле в ходе испытаний первой партии "Дозоров" в корпусах двух бронетранспортеров, в зоне расположения двигателя, были обнаружены трещины в броне. Кроме того, военные выявили ряд других неисправностей в машинах и сделали замечания по их комплектации.

В конце 2015 года руководство "Укроборонпрома" обвинило чиновников Минобороны в затягивании процесса принятия на вооружение новых образцов бронетехники, в частности "Дозоров" и БТР-3.

В конце 2015 года "Укроборонпром" презентовал 10 "Дозоров", а позже Министерство обороны подписало с Львовским бронетанковым заводом, входящим в состав концерна, контракт на серийную поставку украинской армии данных бронеавтомобилей.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.