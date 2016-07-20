Испания расторгнет контракт с Россией по запуску спутника - СМИ

Испанская компания Hisdesat решила расторгнуть контракт с российской компанией "Космотрас" о запуске испанского космического аппарата дистанционного зондирования Земли PAZ. Об этом сообщила EL PAÍS со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

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По информации издания, стоимость проекта составляла примерно €160 млн. Отмечается, что решение компании, находящейся под контролем испанского спутникового оператора Hispasat и министерства обороны королевства, связано с ситуацией в Украине.

Издание объясняет, что проблема с запуском возникла из-за невозможности использовать в настоящее время украинско-российскую ракету носитель "Днепр".

Контракт между "Рособоронэкспортом" и Hisdesat был подписан в ходе авиасалона МАКС-2015. Спутник разработан и изготовлен европейской Airbus, он предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов. Предполагалось, что Россия в 2015 году с помощью украинско-российской конверсионной ракеты "Днепр" должна была осуществить запуск PAZ. Пуск должна была провести компания "Космотрас" с базы Ясный (Оренбургская область).

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Напомним, что после начала российской агрессии сотрудничество в космической промышленности между Украиной и Россией было фактически заморожено.

В феврале 2015 года РФ заявила о планах отказаться от закупки украинских ракет "Зенит", которые производит днепропетровский "Южмаш".

"Днепр" - трехступенчатая жидкостная ракета, первая и вторая ступени которой являются штатными для баллистической ракеты РС-20. Конверсионные ракеты запускаются с Байконура и базы Ясный под Оренбургом.