Авдеевский коксохим обесточен в результате обстрелов: завод приостановил работу

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», приостанавливает производство продукции из-за отсутствия электроснабжения, причиной которого стало повреждение линий электропередач вследствие боевых действий, сообщает пресс-служба компании.

Читайте такжеАМК просят проверить "Метинвест" Ахметова на монополизм

«Сегодня ночью, 20 июля, в результате боевых действий были повреждены два последних высоковольтных ввода, питающих Авдеевский коксохимический завод группы «Метинвест», - говорится в сообщении.

В компании уточняют, что в настоящий момент за счет собственной генерации (в работе два промышленных генератора) первый и второй коксовые цеха обеспечены электроэнергией и находятся на минимальном уровне производства. Третий и четвертый цеха в экстренном порядке переводятся в режим консервации.

«Последние несколько месяцев Авдеевский коксохимический завод получал электроэнергию от двух высоковольтных линий из четырех необходимых», - сообщают в компании.

Согласно сообщению, в настоящее время бригада энергетиков завода и специалистов энергокомпании ДТЭК пытаются договориться с военными о предоставлении зеленого коридора для выполнения ремонтно-восстановительных работ.

«Сложившаяся ситуация отразилась на Авдеевке. В городе отсутствует электричество. Из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции ограничена подача воды», - добавили в «Метинвесте».

Пресс-служба напоминает, что с начала ведения боевых действий АКХЗ останавливается уже 13-й раз. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам. На территории АКХЗ разорвалось свыше 320 снарядов, девять работников завода погибли, свыше 50 человек получили ранения.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

«Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.