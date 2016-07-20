В "Укроборонпроме" назвали основных заказчиков украинского вооружения

Соответствующие данные представило руководство государственного концерна "Укроборонпром" в ходе презентации своей работы по итогам двух лет.

Согласно предоставленным данным, объем контрактов с Саудовской Аравией и Ираком за указанный период составил около 1 млрд долл.

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Кроме того, в списке основных экспортеров украинского вооружения находятся Китай, Индия, Казахстан, Азербайджан, Пакистан, а также ряд африканских стран, в частности Алжир, Египет, Эфиопия, Ангола и Нигерия.

Как сообщал УНИАН, согласно данным "Укроборонпрома", объем экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения, подписанных концерном, с начала 2016 года составляет 1,5 млрд долл.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.