Минобороны не включило танки "Оплот" в гособоронзаказ - "Укроборонпром"

Министерство обороны Украины не включило танки "Оплот", новейшую разработку украинской бронетанковой отрасли, в государственный оборонный заказ на 2016 год.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов.

"К сожалению, на сегодняшний день наши вооруженные силы эту технику не заказали", - сказал Романов.

Он также напомнил, что сейчас харьковский "Завод им. Малышева" производит эти танки по контракту с Таиландом.

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Как сообщал УНИАН, поставка танков "Оплот" по контакту с Таиландом выполняется с систематическими нарушениями согласованных между странами графиков.

В частности, согласно озвученным планам, поставка третьей партии танков "Оплот" в Таиланд должна была состояться еще до конца 2015 года. Но уже в декабре 2015 года в иностранных СМИ появилась информация о намерении таиландских властей из-за срывов сроков поставок заменить украинский танк аналогичными экземплярами из России и Китая. Представители "Укроборонпрома" назвали ее ложной и проплаченной конкурентами.

В начале года Романов сообщил, что отправка третьей партии танков "Оплот" по контракту с Таиландом отсрочена "на ближайшее время". Но сообщение о завершении производства этой партии появилось только июне. Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 миллионов долларов.

Кроме того, руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложностях производства танков "Оплот" и привлекло для его производства частные предприятия.

На вооружении Украины состоят 10 "Оплотов".