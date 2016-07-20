"Укртрансгаз" ограничил поставки газа ОПЗ до погашения долгов

Госкомпания "Укртрансгаз", оператор отечественной газотранспортной системы, ограничил поставки газа крупному производителю химической продукции Одесскому припортовому заводу до погашения долгов за транспортировку топлива.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь госкомпании "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Процедура отключения приостановлена на период подписания контрагентом договора на покупку газа. Долги по транспортным услугам предприятие обещает погасить в ближайшее время", - написал Билявский.

При этом он сообщил, что "Укртрансгаз" до разрешения проблемы будет держать давление на минимально допустимом уровне для работы оборудования предприятия на уровне 9 атмосфер, тогда как норма - 14 атмосфер.

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Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" 18 июля заявил о начале процедуры отключения Одесского припортового завода от газоснабжения из-за отсутствия предоплаты и превышения нормированного потребления газа.

На 18 июля суточный объем потребления "голубого топлива" контрагентом составлял около 1,5 миллиона кубометров, при заявке в 0,1 миллиона кубометров/сутки.

14 июля на брифинге руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что по делу о растрате денежных средств Одесского припортового завода задержаны председатель наблюдательного совета завода Сергей Перелома и первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков. Холодницкий также сообщил о проведении обысков.

Фонд государственного имущества подтвердил свою готовность к сотрудничеству со следствием.

В середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 миллиарда гривень, или 500 миллионов долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля 2016 года, однако 18 июля стало известно, что конкурс сорван из-за отсутствия заявок инвесторов.

При этом ранее глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус заявлял, что не уверен в успешности проведения конкурса по приватизации 99,6% акций ОПЗ и допустил его повторное проведение осенью.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.