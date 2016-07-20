Военная продукция "Укроборонпрома" включена в каталог НАТО - гендиректор

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор концерна Роман Романов.

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"Продукция предприятий "Укроборонпрома" размещена в этом каталоге, и ею могут воспользоваться наши западные партнеры", - сказал Романов.

Он также добавил, что 60 специалистов концерна уже получили сертификаты по вопросам стандартизации продукции относительно норм НАТО.

Как сообщал УНИАН, ранее Романов заявлял, что "Укроборонпром" намерен перейти на стандарты НАТО до 2020 года. По его словам, для перехода предприятий концерна на производство техники по стандартам НАТО необходимо порядка 21 млрд грн.

В начале марта 2015 года «Укроборонпром» получил доступ к главному каталогу НАТО по логистике, что, по словам руководства концерна, позволило предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса выйти на европейский рынок вооружения. Уже в апреле прошлого года в концерне заявили о планах в течение трех лет осуществить переход украинского оборонно-промышленного комплекса в производстве оружия на стандарты НАТО.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.