Украина сократила производство стали, сохранив 10-е место в рейтинге

Украинские металлурги в июне 2016 года по сравнению с июнем прошлого года уменьшили производство стали на 8,6% - до 1,830 миллиона тонн, сохранив 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам января-июня текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 10,3% - до 12,413 миллиона тонн, также сохранив в мировом рейтинге производителей стали 10-ю позицию.

По информации ассоциации, по итогам прошлого месяца лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно занимает Китай с показателем 69,5 миллиона тонн (рост на 1,7% к июню 2015 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,7 миллиона тонн, +2,7%), Индия (7,8 миллиона тонн, +3,9%), США (6,8 миллиона тонн, -0,1%), Россия (5,8 миллиона тонн, +2,5%), Южная Корея (5,5 миллиона тонн, -6,7%), Германия (3,7 миллиона тонн, -2,1%), Турция (2,9 миллиона тонн, +2%), Бразилия (2,5 миллиона тонн, -8,5%).

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В целом в июне 2016 года по сравнению с июнем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали менее чем на 0,1% - до 135,7 миллиона тонн.

В отчете ассоциации за январь-июнь позиции лидера продолжает удерживать Китай – 400 миллионов тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 1,1%).

Далее следуют: Япония (52 миллиона тонн, -1,1%), Индия (46,4 миллиона тонн, +2,7%), США (40,1 миллиона тонн, +0,2%), Россия (35,2 миллиона тонн, -1,3%), Южная Корея (33,4 миллиона тонн, -3,4%), Германия (21,9 миллиона тонн, -1,2%), Турция (16,5 миллиона тонн, +3,2%), Бразилия (14,9 миллиона тонн, -13%).

За 6 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 1,9% - до 794,8 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.