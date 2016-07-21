Американская General Electric подписала меморандумы о сотрудничестве с УЗ и госпредприятием "Антонов"

Американская многоотраслевая корпорация General Electric сегодня, 21 июля, подписала меморандумы о сотрудничестве с акционерной компанией "Укрзализныця" и авиастроительным предприятием "Антонов".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Согласно меморандуму с "Укрзализныцей", будет расширено сотрудничество в области развития и модернизации парка дизельных локомотивов на базе передовых технологий General Electric. Что касается госпредприятия "Антонов", то сегодня фактически положено начало сотрудничества этого стратегически важного государственного предприятия с GE. Меморандум предусматривает возможность поставки двигателей, авиационных систем и услуг для некоторых самолетов "Антонова", - сообщил министр.

Министр добавил, что "Укрзализныця" также проводит встречи с Крюковским вагоностроительным заводом и с другими потенциальными производителями в Украине.

"Мы хотим видеть на рынке свободную конкуренцию, невысокие цены и качественный продукт для клиентов "Укрзализныци", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба Кабмина сообщила, что General Electric в ближайшее время поставит акционерной компании "Укрзализныця" свой локомотив для тестирования на отечественных железных дорогах.

Кроме того, 11 июля "Укрзализныця" подписала меморандумом с канадской компанией Bombardier, в рамках которого планируется создание в Украине совместного предприятия по производству локомотивов и другой техники.

Справка УНИАН. General Electric - американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.