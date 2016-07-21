Украина подаст в суд на Россию за добычу газа в Черном море

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявляет, что добыча Российской Федерацией газа в исключительной морской зоне Украины в Черном море после аннексии Крыма станет предметом судебных исков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге на тему: «Результаты межведомственной встречи по вопросам деоккупации АР Крым».

По информации министра, 20 июля состоялось правительственное совещание под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива, где были заслушаны практически все ведомства, работа которых связана с вопросами деоккупации Крыма.

"По данным, которые вчера были согласованы, и также по предварительным оценкам специалистов, до сих пор осуществляется добыча украинского природного газа на шельфе в исключительной морской зоне Украины. Газ поставляется на оккупированный полуостров. Фактически, используется то, что, согласно Конституции Украины, является собственностью народа Украины", - сказал Черныш.

Как отметил министр, то же касается и использования биоресурсов Черного моря.

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"Использование этих ресурсов также будет предметом судебных разбирательств и судебных исков со стороны Украинского государства", - сказал Черныш, пояснив, что в судебных исках Украина будет ссылаться на нормы Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

В ходе правительственного совещания также был рассмотрен вопрос о намерении Российской Федерации построить мост через Керченский пролив.

"Вопрос строительства так называемого Керченского моста. Рассматривалась фактическая сторона дела, то есть, что происходит. Технические вопросы должны быть рассмотрены по поручению Степана Ивановича Кубива, и также эти документы и материалы должны быть предоставлены Министерству иностранных дел во взаимодействии с Министерством юстиции для того, чтобы использовать возможности в рамках Конвенции по морскому праву. То же касается использования шельфа", - сказал Черныш.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Россия аннексировала Крым. В мае 2014 года бывший в то время премьер-министром Арсений Яценюк заявил, что украинская власть обратится с иском в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации Россией компании «Черноморнефтегаз».

Республиканское предприятие «Черноморнефтегаз», которое входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей, перерегистрировалось в Крыму в соответствии с законодательством Российской Федерации в ноябре 2014 года.