Промпроизводство в Украине после четырех месяцев роста снова вернулось к падению

Спад промышленного производства в Украине в июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года составил 3,4%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, спад промпроизводства в июне против соответствующего месяца прошлого года зафиксирован в Украине впервые после роста в течение февраля-мая.

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По сравнению с предыдущим месяцем, маем 2016 года, спад промпроизводства в июне составил 2,1%. С начала года, за январь-июнь, рост промпроизводства в Украине составил 2%.

По информации Госстата, наибольший рост производства в июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года зафиксирован в производстве компьютеров – на 53%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 7,7%, химической промышленности – на 5,2%.

Наибольший рост производства в июне по сравнению с маем этого года зафиксирован в производстве компьютеров - на 52,4%, машиностроении – на 6,1%, текстильном производстве – на 8,4%.

Наибольшее падение производства в июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – на 17,7%, добычи сырой нефти – 9,8%, производстве мебели – 13,2%.

Наибольшее падение производства в июне по сравнению с маем этого года зафиксировано в нефтепереработке – на 16,4%, добыче каменного и бурого угля – на 14,5%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в мае 2016 года по сравнению с маем 2015 года замедлился до 0,2% с 3,5%, зафиксированных в апреле 2016 года к апрелю 2015 года. По сравнению с предыдущим месяцем, апрелем 2016 года, падение промпроизводства в мае ускорилось до 3,7% после падения на 3,4% в апреле к марту. С начала года, за январь-май, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, зафиксирован рост промпроизводства на уровне 3,1%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, по итогам 2016 года рост промышленного производства в Украине может составить 3%.