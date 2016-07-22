"ДНР" заявила о планах "отжать" Донецкий электрометаллургический завод, принадлежащий российской компании

Об этом сообщает один из информационных ресорсов боевиков.

На базе ДЭМЗ будет создано государственное предприятие "Юзовский металлургический завод". Сообщается, что самопровозглашенные власти пошли на такой шаг потому, что "собственник на данный момент не просто не запускает предприятие, а увольняет всех сотрудников".

"Российская компания "Мечел" имеет возможность вернуть контроль над ДЭМЗ, если предприятие возобновит свою работу, а долги по зарплате будут погашены перед работниками", – говорится в сообщении.

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В то же время так называемый и.о. министра промышленности самопровозглашенной "ДНР" Алексей Грановский заявил, что ДЭМЗ будет возвращен компании "Мечел", если предприятие возобновит работу.

"Если собственник возобновит деятельность ДЭМЗ на территории республики и обеспечит 700 человек работой, я думаю, совет министров примет положительное решение о возвращении предприятия собственнику", - заявил он.

Грановский добавил, что условиями для возвращения завода могут также стать погашение всех расходов "ДНР" на запуск предприятия и обеспечение его стабильной работы.

Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел», которая является владельцем Донецкого электрометаллургического завода (ЧАО «ДЭМЗ») заявила, что проводит юридическую экспертизу по факту захвата завода незаконной организацией «ДНР».

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Как сообщает novosti.dn.ua, «Мечел» получила уведомление о том, что ДЭМЗ руководит теперь человек от «ДНР» и в дальнейшем предприятие планируют переименовать в «Юзовский металлургический завод».

В данной ситуации российская компания увидела «риск утраты контроля на неопределенный срок над любой будущей производственной и коммерческой деятельностью ДЭМЗа».

«В настоящее время компания «Мечел» осуществляет юридическую экспертизу сложившейся ситуации и, в случае необходимости, предпримет все меры для защиты своих прав и интересов в установленном законом порядке», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в компании подчеркивают, что ситуация существенно не повлияет на ее финансовые результаты, «так как производственная деятельность на ДЭМЗе была остановлена в 2012 году, и компания создала полный резерв под обесценение ДЭМЗа по итогам 2013-2014 гг».

Справка. Производство на ДЭМЗе было остановлено с декабря 2012 года. "Мечел" объяснял это решение неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

В 2013 году предприятие сообщило о продаже завода, в июне 2014-го гендиректор компании Олег Коржов рассказал о "ведении переговоров" о продаже с украинскими предпринимателями, а в начале 2015-го года руководство "Мечела" заявило, что не ведет переговоров о продаже завода.