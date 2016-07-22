Защита интересов украинских металлургов в ВТО является приоритетом правительства - Микольская

Защита интересов украинских металлургов во Всемирной торговой организации, а также поддержка отечественных экспортеров является приоритетом правительства.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter со ссылкой на слова торгового представителя Украины Натальи Микольской.

“Поддержка отечественных экспортеров, защита интересов украинских металлургов в ВТО - приоритеты правительства”, - сказала торгпред.

Читайте такжеУкраина завтра поднимет вопрос новых торговых ограничений со стороны России в ВТО - торгпред

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз начал антидемпинговое расследование в отношении импорта горячекатаного проката, в том числе - и из Украины.

В феврале Мексика продлила на 5 лет действие антидемпинговой пошлины в размере 25% на украинский горячекатаный прокат.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (наднациональный орган Евразийского экономического союза России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии) 27 января приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на украинские бесшовные нержавеющие трубы диаметром до 426 мм сроком на 5 лет в размере 18,96% таможенной стоимости.

При этом для ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" и ООО "Интерпайп Нико Тьюб" устанавливается пошлина в размере 4,32% таможенной стоимости.