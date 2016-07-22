В ООН сообщили, насколько сократилось производство в Донецкой и Луганской областях в прошлом году

Военные действия на Донбассе привели к массовому сворачиванию бизнеса в регионе и сокращению промышленного производства в 2015 году в Донецкой и Луганской областях на 34,6% и 66% соответственно.

Об этом сообщила пресс-служба Программы развития ООН со ссылкой на результаты исследования проблем развития предпринимательства в Донбассе.

В данных исследования указывается, что в 2014 году падение промпроизводства в Донецкой и Луганской областях составило 31,5% и 42% соответственно.

Сокращение количества экономически активного населения за год с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года составило чуть более 50% в обеих областях. А реальная зарплата в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 10% в Донецкой области и на 28% в Луганской области. При этом в 2014 году она сократилась в Донецкой и Луганской областях на 11% и 14% соответственно.

Уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, в Донецкой области за январь-сентябрь 2015 года составил 13,6% (11% в 2014 году), в Луганской области - 15,4% (11,8% в 2014 году). В то же время, уровень безработицы по данным Государственной службы статистики за тот же период по всей Украине составил 9%.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, разрушение инфраструктуры, систем связи, финансовой и банковской сфер, разрыв экономических связей, физическое уничтожение производственных мощностей в Донецкой и Луганской областях препятствуют их социально-экономическому развитию.

Для решения существующих проблем, по мнению авторов исследования, необходимо облегчить доступ бизнеса к финансовым ресурсам. Например, внедрить частичную компенсацию процентной ставки по кредитам, привлечь финансовые ресурсы через программы международной технической помощи.

Следует обеспечить информационную поддержку предпринимателей относительно начала и развития собственного дела, потенциальных партнеров и рынков. Требует восстановления инфраструктура, в том числе транспортная и линии связи. В то же время, авторы исследования считают необходимым предусмотреть прозрачную и эффективную систему работы блокпостов. Рекомендуется также поспособствовать взаимодействию местного бизнеса с другими регионами страны и зарубежными компаниями.

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Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года в Берлине было подписано совместное заявление между правительством Украины и федеративным правительством ФРГ о предоставлении кредитных гарантий в размере 500 миллионов евро. По словам экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, кредит будет предоставлен на срок до 20 лет под очень низкую процентную ставку и будет направлен на проекты по восстановлению инфраструктуры разрушенного войной Востока Украины.

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства отмечали, что прежде всего за счет этих средств будут финансироваться проекты восстановления в сфере снабжения электроэнергии и тепла, водоснабжения и водоотвода, а также проекты восстановления школ и больниц. Отбор проектов будет проводить совместная украинско-немецкая рабочая группа. Стоимость восстановления пострадавшей от войны инфраструктуры, жилых домов и компаний Донбасса оценивается в 15 миллиардов долларов.