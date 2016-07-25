ОПЗ с начала года получил 244 миллиона гривень убытка

Одно из крупнейших химических предприятий Украины "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), 99,5% акций которого планируется в октябре 2016 года выставить на продажу, в январе-июне текущего года получил чистый убыток в 243,9 миллиона гривень, тогда как аналогичный период 2015 года компания закончила с чистой прибылью в 152 миллиона гривень.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход завода от реализации продукции в первом полугодии 2016 года снизился на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,172 миллиарда гривень с 5,801 миллиарда гривень.

Валовая прибыль предприятия за отчетный период составила 194,9 миллиона гривень, что в 5,4 раза меньше аналогичного показателя в первом полугодии 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия приватизации ОПЗ (99,6% акций) со стартовой ценой пакета акций в 13,175 миллиарда гривень, или 520 миллионов долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля 2016 года.

Интерес к конкурсу проявили норвежская компания Yara, американская IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Вместе с тем, 18 июля конкурс был сорван из-за отсутствия заявок инвесторов. В этой связи Фонд госимущества как ключевой орган, курирующий вопросы приватизации в Украине, заявил о намерении подготовить новый конкурс с возможным снижением стартовой цены актива на 30%.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.