Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиадвигателей сократило прибыль почти на 20%

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократило чистую прибыль на 19,3% - до 1,282 миллиарда гривень с 1,590 миллиарда гривень.

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Согласно опубликованным данным, чистый доход предприятия упал на 37% - до 5,063 миллиарда гривень, валовая прибыль - на 26%, до 3,252 миллиарда гривень, а операционная прибыль - на 40%, до 2,865 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Мотор Сич" в I квартале сократила чистую прибыль в 3,4 раза - до 304,6 миллиона гривень, по итогам 2015 года увеличила чистую прибыль в 2,4 раза - до 3,67 миллиарда гривень с 1,547 миллиарда гривень в 2014 году.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.