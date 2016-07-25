Россия установила буровые вышки на украинских газовых месторождениях в Черном море (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Присутствие судов обеспечения под флагом РФ в пределах месторождений может свидетельствовать о продолжении незаконной разведки и разработки природных ресурсов, а также эксплуатацию установок и сооружений в промышленных целях, без разрешения компетентных органов Украины", - говорится в сообщении пограничников.

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Госпогранслужба уже проинформировала министерства и ведомства.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на плавучие буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" (так называемые "вышки Бойко"), которые принадлежат экспроприированной Россией компании "Черноморнефтегаз".