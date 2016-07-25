"Нафтогаз" с августа повышает минимальные цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 августа 2016 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,3% по сравнению с июлем 2016 года - до 6 555,6 гривни за тысячу кубометров с 5 995,2 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

В то же время, по данным "Нафтогаза", максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 августа вырастут на 8,6% - до 7 304,4 за тысячу кубометров по сравнению с 6 724,8 за тысячу кубометров месяцем ранее.

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Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 миллионов кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива. Во всех других случаях используется более высокая цена.

Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию по регулированию в сфере энергетики права на установление цен на природный газ для промышленности.