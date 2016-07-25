Последствия Brexit: британский индекс делового доверия в промышленности упал до минимума с 2009 года

Индекс делового доверия в промышленности в Великобритании во II квартале 2016 года упал до минимального значения с начала 2009 года — до минус 47 пунктов. Это связано с экономической неопределенностью, вызванной решением жителей Британии о выходе страны из состава Евросоюза, следует из доклада Конфедерации британских промышленников (CBI), передает RNS.

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В апреле, по итогам первого квартала этого года Индекс закрепился на уровне минус пять пунктов. В CBI отмечают, что это минус 47 — самый низкий показатель со времен экономической рецессии в Британии в начале 2009 года во время мирового финансового кризиса.

«Облако неопределенности нависло над промышленным сектором (Британии — ред.) после Brexit. Теперь важно, чтобы новое правительство направило страну в нужном направлении с помощью четкого плана и ясным графиком по переговорам с ЕС на тему будущего отношений страны с блоком», — сообщил старший экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

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Негативные экономические показатели усиливают давление на Банк Англии в его задаче по поиску мер для стимулирования роста британской экономики. В тоже время министр финансов Филип Хэммонд сообщил о готовности к «перезагрузке» кредитно-денежной политики Британии, однако Центробанк страны будет использовать лишь имеющиеся финансовые инструменты для решения проблем в экономике в кратковременной перспективе.

Ранее Банк Англии заявил об отсутствии резкого замедления экономики страны после Brexit. А Ставшая 13 июля новым премьером Соединенного Королевства Тереза Мэй пообещала создать для Великобритании новую роль в связи с решением ее жителей покинуть Европейский Союз