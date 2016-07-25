Одно из крупнейших ракетно-космических предприятий Украины за полгода получило 2,3 миллиона убытка

Одно из крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли Украины «Хартрон» (Харьков) в январе-июне 2016 года получило 2,267 млн грн чистого убытка против 4,821 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года.

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Согласно квартальному отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход предприятия за указанный период сократился на 37% - до 1,326 млн грн, валовой убыток - в 5,6 раза, до 203 тыс. грн, а операционный убыток составил 3,481 млн грн против 3,228 млн грн операционной прибыли за первое полугодие 2015 года.

Как сообщал УНИАН, «Хартрон» в 2015 году снизил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом в 2,7 раза – до 6,2 млн грн с 16,65 млн грн.

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Предприятие представляет собой холдинговую структуру, в состав которой входят управляющая компания (ПАО "Хартрон") и 10 предприятий, созданных с участием управляющей компании. Предприятия холдинга работают в ракетно-космической отрасли, в сфере энергетики и железнодорожного транспорта.

Контрольный пакет акций «Хартрона» распоряжением Кабинета министров передан в управление Государственному космическому агентству Украины.