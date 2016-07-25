Днепропетровский тепловозоремонтный завод увеличил убыток на 47%

Днепропетровский тепловозоремонтный завод, 100% акций которого принадлежат созданной на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичной акционерной компании, в январе-июне 2016 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 47,1% - до 12,38 млн грн с 8,42 млн грн.

Читайте такжеОдно из крупнейших ракетно-космических предприятий Украины за полгода получило 2,3 миллиона убытка

Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход завода за указанный период составил 75,82 млн грн, что в 2,1 раза больше января-июня прошлого года.

При этом в январе-июне текущего года предприятие получило 460 тыс. грн валового убытка против 3,67 млн грн валовой прибыли за аналогичный период 2015 года.

Операционный убыток завода за отчетный период увеличился по сравнению с январем-июнем прошлого года на 49% – до 12,41 млн грн.

Читайте такжеКрупнейшее украинское предприятие по выпуску авиадвигателей сократило прибыль в 3,4 раза

Как сообщал УНИАН, Днепропетровский тепловозоремонтный завод в январе-марте 2016 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 26,3% - до 4,42 млн грн с 5,99 млн грн.

По итогам 2015 года Днепропетровский тепловозоремонтный завод получил 6,48 млн грн чистого убытка по сравнению с 4,08 млн грн чистой прибыли в 2014 году.

Днепропетровский тепловозоремонтный завод (Днепр) осуществляет ремонт маневровых тепловозов серии ЧМЭ-3 и тепловозов серии ТО-10 всех индексов, ТЭМ-2, тепловозов серии 2ТЭ116.