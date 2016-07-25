"Турбоатом" сократил прибыль почти вдвое

Харьковский завод «Турбоатом», производящий турбины для электростанций, в течение января-июня 2016 года получил 430,6 млн грн чистой прибыли, что на 49% меньше, чем в первом полугодие 2015 года, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, в январе-июне текущего года компания реализовала продукции на 1,7 млрд грн, при этом 62,7% этой продукции было отправлено на экспорт.

По данным пресс-службы, за отчетный период «Турбоатом» выплатил в полной мере дивиденды государству в объеме 921,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года «Турбоатом» и «Электротяжмаш» заключили соглашение о возможности совместной поставки оборудования турбинного острова для третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В марте этого года руководство «Туброатома» вместе с американской энергетической компанией Holtec заявило о готовности освоить совместное производство турбин малой мощности для атомных электростанций.

Справка УНИАН. «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки.

В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ПАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.