Одно из крупнейших в Украине химических предприятий увеличило прибыль на 64%

Одно из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли «Сумыхимпром», 99,9% акций которого находится в государственной собственности, в январе-июне 2016 года увеличило чистую прибыль на 64,2% - до 28,4 млн грн с 17,3 млн грн в аналогичном периоде 2015 года.

Читайте также"Турбоатом" сократил прибыль почти вдвое

Об этом говорится в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, составленному по национальным стандартам, чистый доход предприятия от реализации продукции в январе-июне 2016 года снизился на 25,5% - до 1 млрд грн.

Валовая прибыль за отчетный период текущего года снизилась по сравнению с первым полугодием 2015 года на 39,6% - до 124,1 млн грн.

Читайте такжеОдно из крупнейших ракетно-космических предприятий Украины за полгода получило 2,3 миллиона убытка

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Сумской области в июне продлил санацию «Сумыхимпрома» на 6 месяцев – до конца 2016 года.

План санации «Сумыхимпрома» предусматривает сохранение его целостного имущественного комплекса и рабочих мест, продолжение выплаты налогов и сборов, наращивание объемов производства продукции. В то же время, данный план не предусматривает участия внешнего инвестора, то есть предприятие останется в государственной собственности.

При этом ранее Кабинет министров Украины согласовал продажу государственного пакета акций «Сумыхимпрома» до 30 ноября.

«Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.