ЕЭК приостановила применение пошлин на ферросплав с украинских предприятий

Евразийская экономическая комиссия приостановила введение в действие решения о применении антидемпинговой пошлины в отношении украинского ферросиликомарганца на срок, необходимый для рассмотрения этого вопроса Евразийским межправительственным советом на заседании, запланированном во второй декаде августа.

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Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как сообщал УНИАН, Евразийская экономическая комиссия, наднациональный орган Евразийского экономического союза России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении, в конце мая приняла решение о введении антидемпинговой пошлины на ферросиликомарганец из Украины сроком на 5 лет.

Размер пошлины составляет 26,35% от таможенной стоимости товара.