Промышленные предприятия Китая за полгода заработали более $450 миллиардов

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам I полугодия 2016 года выросла на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 3 триллиона юаней (454,5 миллиарда долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

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Крупными компаниями считаются предприятия с годовым доходом более 20 миллионов юаней (3,1 миллиона долларов), передает Прайм.

"С января по июнь общий доход крупных промышленных предприятий составил 2,99 триллиона юаней, что на 6,2% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства.

При этом доход предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период снизился на 83,6%; прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 12,1%; доходы компаний в производстве и снабжении электричества, тепловой энергии и газа снизились на 2,3%.

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В общей сложности, из 41 крупного предприятия, у 30 - доходы выросли, у двух - остались на прежнем уровне, и у девяти – сократились.

В июне, доходы крупных промпредприятий выросли на 5,1% в годовом выражении, что также на 1,4 процентных пункта больше показателя мая этого года.

В пояснительной записке эксперт отдела промышленности НСБ Хэ Пин отмечает, что основными факторами роста прибыли крупных промпредприятий стало ускорение сбыта промышленной продукции, замедление снижения цен на товары, снижение себестоимости, а также увеличение прибыли электроэнергетических и нефтеперерабатывающих предприятий.