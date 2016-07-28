Львовский бронетанковый завод передал на вооружение Минобороны партию БРЭМ-1

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

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«ГП «Львовский бронетанковый завод» является единственным предприятием Украины, которое ремонтирует и производит инженерную специализированную технику. Эти машины - незаменимы на передовой. Они помогают быстро решать ряд важных задач», - говорится в сообщении.

Справка. БРЭМ-1 - это бронированная ремонтно-эвакуационная машина, предназначенная для эвакуации поврежденных танков из зоны ведения огня противника. Она помогаю эвакуировать застрявшие объекты и помогает экипажам при ремонте и техническом обслуживании танков в полевых условиях.

Машина оснащена крановой установкой и оборудованием для буксировки. БРЭМ-1 дополнительно оборудован электросварочным и газосварочным оборудованием и блоками из полиспастов, обеспечивающих тяговую способность до 100 т.