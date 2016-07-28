Минэкономразвития разрешило "Нафтогазу" продать 45 миллионов кубов газа для ОПЗ

Министерство экономического развития и торговли, которое осуществляет корпоративное управление Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины», 27 июля дало согласие на поставку для «Одесского припортового завода» на июль 2016 года 45 млн куб. м газа на общую сумму 302,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины».

Читайте такжеОПЗ с начала года получил 244 миллиона гривень убытка

«Министерство экономического развития и торговли Украины сегодня (27 июля – УНИАН) своим приказом предоставило «Нафтогазу» согласие на совершение сделки с «Одесским припортовым заводом» - заключение договора поставки природного газа на июль 2016 года в объеме 45 млн куб. м газа и общей стоимостью 302, 6 млн грн», - говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что поставка газа для завода требовала получения согласия Минэкономразвития, поскольку первый заместитель главы правления нефтегазового холдинга Сергей Перелома одновременно является главой наблюдательного совета ОПЗ.

По информации пресс-службы, ОПЗ должен был выплатить «Нафтогазу» 5,4 млн грн долгов за газ, что и было сделано 27 июля.

Согласно сообщения, если ОПЗ не заключит сделки на поставки газа с каким-либо поставщиком до 28 июля, то оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» будет вынужден приостановить поставку газа на завод.

Читайте такжеОдесский припортовый завод хотят повторно выставить на приватизацию в октябре

Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" 18 июля заявил о начале процедуры отключения Одесского припортового завода от газоснабжения из-за отсутствия предоплаты и превышения нормированного потребления газа. Тогда суточный объем потребления «голубого топлива» контрагентом составлял около 1,5 млн куб. м, при заявке в 0,1 млн куб. м/сутки.

14 июля на брифинге руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что по делу о растрате денежных средств Одесского припортового завода задержаны председатель наблюдательного совета завода Сергей Перелома и первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

20 июля «Укртрансгаз» ограничил поставки газа крупному производителю химической продукции Одесскому припортовому заводу до погашения долгов за транспортировку топлива.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.