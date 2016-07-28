В России хотят отказаться от обслуживания Украиной самолетов Ан-124 "Руслан" - СМИ

В России хотят отказаться от обслуживания украинским государственным предприятием «Антонов» самолетов Ан-124 «Руслан», которые используются российскими перевозчиками и Министерством обороны РФ, что может привести к приостановке использования этих машин за пределами России.

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Об этом сообщает российская газета «Коммерсант» от 28 июля.

«Эксплуатанты крупнейшего в мире серийного грузового коммерческого самолета Ан-124 «Руслан» хотят организовать техобслуживание судов в обход их украинского разработчика ГП «Антонов». На фоне обострения отношений с Украиной следить за эксплуатацией судов теперь предлагается российскому КБ Ильюшина. Но разработчик не готов с этим мириться и может в ответ остановить полеты самолетов «Руслан» за пределами России - именно там, где они в основном и работают», - отмечается в статье.

В частности, источник издания сообщил, что продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла крупнейшего в мире грузового гражданского самолета Ан-124-100 «Руслан» может заняться ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» (входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Этот вопрос неоднократно обсуждался с участием основных эксплуатантов самолета — ГК «Волга-Днепр» (крупнейший оператор Ан-124-100, использующий их для чартерных грузоперевозок) и ВВС России (самолеты используются в парке 224-го летного отряда).

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Утверждается, что основной причиной стали «сложности с получением технического сопровождения от украинской стороны». Летный ресурс Ан-124 очень велик — он составляет 50 тыс. часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет и назначается украинским госконцерном «Антонов» - держателем сертификата типа, а также ответственным за типовую конструкцию самолета. Но по условиям разработчика сама процедура продления ресурса должна производиться гораздо чаще — каждые 4 тыс. летных часов. Сейчас все эти процессы затруднены: сам эксплуатант может проводить лишь периодическое техобслуживание, а все тяжелые формы - только украинский производитель при участии ульяновского «Авиастар-СП» (выполняет техобслуживание и ремонт Ан-124, выпущенных на Ульяновском заводе).

26 июня 2013 года президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива сообщил, что модернизация военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» Министерства обороны Российской Федерации без участия разработчиков – конструкторского бюро «Антонов» – угрожает безопасности полетов.

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При этом отмечается, что если не передать функции сопровождения эксплуатации Ан-124 российским структурам, может сорваться дальнейшая эксплуатация нескольких самолетов.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

В настоящее время входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.