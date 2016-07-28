Производитель холодильников "Норд" закрывает завод в оккупированном Донецке

Компания-производитель сложной бытовой техники «Норд» (Донецк), которая ранее была крупнейшей в Восточной Европе, приняла решение с 1 августа прекратить работу предприятия в Донецке, законсервировать его основные средства.

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Согласно сообщению предприятия в официальном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принял набсовет «Норда» 11 июля в связи с невозможностью вести производственную деятельность в сложившихся условиях.

«В условиях, когда ПАО «НОРД» не только не контролирует, но даже не может предусмотреть определяющие факторы нормального функционирования, продолжение хозяйственной деятельности - невозможно; единственным рациональным решением является консервация основных средств ОАО «НОРД» на производственной площадке в городе Донецк», - говорится в сообщении.

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Для выполнения этого решения набсовет предприятия назначил комиссию по консервации основных средств во главе с председателем правления.

"Основная цель комиссии – обеспечение сохранения в работоспособном состоянии основных средств и сохранения имеющихся материалов, решение социальных проблем на период вынужденной остановки мощностей", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Группа компаний «Норд» (TM NORD) ранее была крупнейшим в Восточной Европе и СНГ производителем сложной бытовой техники (кухонных плит, торгово-холодильного оборудования, компрессоров). Штаб-квартира компании расположена в городе Донецк. Количество сотрудников на начало 2014 года составляло более 3,5 тыс. человек.

Мажоритарным акционером и президентом компании по состоянию на четвертый квартал 2013 года являлся Валентин Ландик (доля 78,42%).