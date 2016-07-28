Предприятия космической отрасли Украины увеличили производство почти на 50%

Предприятия космической отрасли Украины в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличили объемы производства товарной продукции на 47%, а объемы реализации продукции - на 39,6%.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ).

Согласно сообщению, за этот период предприятия космической отрасли произвели и реализовали товарной продукции на сумму почти 1,35 миллиарда гривень, а общий объем валовой продукции за этот период составляет почти 1,7 миллиарда гривень. Фактором роста производства и реализации продукции космической отрасли в агентстве назвали расширение рынков сбыта.

Основными экспортно-ориентированными предприятиями космической отрасли стали предприятия "Объединение Коммунар", "КБ "Южное", "Хартрон" и "Арсенал".

Также в сообщении отмечается, что всего в сферу управления Государственного космического агентства Украины входят 26 предприятий и организаций космической отрасли, из них 17 государственных предприятий, 4 акционерные общества и 5 бюджетных учреждений.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Кабмин уволил главу ГКАУ Любомира Сабадоша.