"Антонов" выиграл дело против российского авиазавода на почти $3 миллиона

Государственное предприятие "Антонов" выиграло в Российской Федерации спор против российского предприятия "Авиакор - авиационный завод" в деле о выплате роялти за использование товарного знака при производстве самолетов.

Об этом говорится в сообщении юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая защищала интересы украинского предприятия.

"Решением суда от 4 июля 2016 года исковые требования госпредприятия "Антонов" на сумму более 2,9 миллиона долларов были удовлетворены и подлежат взысканию в пользу нашего клиента", - приводятся в сообщении слова старшего партнера юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Романа Марченко.

Отмечается, что судебное заседание по данному делу было закрытым.

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Ранее в СМИ появилась информация, что в России хотят отказаться от обслуживания украинским государственным предприятием "Антонов" самолетов Ан-124 "Руслан", которые используются российскими перевозчиками и Министерством обороны РФ.

Как сообщалось, основной причиной этого решения стали "сложности с получением технического сопровождения от украинской стороны".

Летный ресурс Ан-124 очень велик - он составляет 50 тысяч часов, 10 тысяч полетов и 45 календарных лет и назначается украинским госконцерном "Антонов" - держателем сертификата типа, а также ответственным за типовую конструкцию самолета.

Справка УНИАН. ГП "Антонов" является крупнейшим в Украине самолетостроительным предприятием, на базе которого по решению госконцерна "Укроборонпром" будет создана Украинская авиастроительная корпорация. В нее войдут профильные научно-исследовательские институты, госпредприятие "Новатор", Харьковский машиностроительный завод "ФЕД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро, завод "Маяк".