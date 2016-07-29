Прибыль Panasonic упала почти в 3 раза

Чистая прибыль японского производителя электроники Panasonic составила в I квартале 2016–2017 финансового года (апрель-июнь) 21,7 млрд иен ($206,8 млн), что в 2,7 раза меньше показателя аналогичного периода 2015 года (59,5 млрд иен, или $567 млн).

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Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает RNS.

Чистая выручка Panasonic составила в I квартале 2016–2017 финансового года 1,75 трлн иен ($16,7 млрд), тогда как в I квартале 2015–2016 финансового года компания получила 1,86 трлн иен ($17,7 млрд). Таким образом, показатель упал на 6%.

Операционная прибыль Panasonic составила в I квартале 2016–2017 финансового года 66,9 млрд иен ($637,5 млн), что на 13% меньше показателя аналогичного периода в 2015–2016 годах (76,6 млрд иен, или $730 млн).

Panasonic — один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электронных товаров. Компания основана в 1918 году. Капитализация Panasonic составляет 2,48 трлн иен ($23,6 млрд).