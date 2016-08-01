Китай измерил активность в промышленности: госстатистика говорит о падении, деловые круга о росте

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июле впервые с февраля 2015 года превысил 50 пунктов, составив 50,6 пункта, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin и сервиса финансовой информации Markit, передает РИА Новости.

В июне 2016 года PMI в сфере промышленности КНР по версии Caixin составил 48,6 пункта. Таким образом, июнь стал 16-м подряд месяцем, когда показатель оказался ниже отметки 50 пунктов, которая отделяет рост от падения.

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По данным издания, рост индекса в июле на 2 пункта был обусловлен ростом внутренних заказов в экономике, который компенсировал незначительное снижение внешнего спроса. Кроме этого в июле вырос объем выпуска промышленной продукции после трех месяцев спада.

"Экономика Китая начала показывать признаки стабилизации благодаря постепенной реализации проактивной фискальной политики", — заявил аналитик CEBM Group Чжун Чжэншэн. "Но давление на экономический рост по-прежнему присутствует, поэтому фискальная и монетарная политика, оказывающая поддержку (промышленности), должна продолжаться", — отметил он.

В понедельник также были опубликованы официальные данные государственного статистического бюро КНР по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики страны в июле. По данным бюро, в июле PMI в промышленном секторе экономики Китая составил 49,9 пункта, показав минимальное за последние пять месяцев значение.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что PMI в промышленном секторе экономики КНР в июле останется на отметке июня, когда индекс составил 50 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.