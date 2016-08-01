В Нацбанке назвали причины падения промпроизводства в июне

Страйк железнодорожников на востоке Украины, заблокировавший движение грузовых поездов, обусловил возобновление падения промышленного производства и грузооборота.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины.

«Забастовка железнодорожников на востоке страны, которой было заблокировано движение грузовых поездов, обусловила краткосрочное, но ощутимое негативное влияние на экономическую активность в июне. Как следствие, возобновилось падение промышленного производства и грузооборота», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, благодаря приросту торговли и росту растениеводства рост индекса производства базовых отраслей ускорился - до 1,7% в годовом измерении.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года составил 3,4%. Спад промпроизводства в июне против соответствующего месяца прошлого года зафиксирован в Украине впервые после роста в течение февраля-мая. По сравнению с предыдущим месяцем, маем 2016 года, спад промпроизводства в июне составил 2,1%. С начала года, за январь-июнь, рост промпроизводства в Украине составил 2%.