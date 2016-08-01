Реализация промпродукции с начала года выросла на 12%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-июне 2016 года составил 796,6 миллиарда гривень, что на 12,1% больше объема за январь-июнь 2015 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в январе-июне 2016 года пришлось 64,6% всего объема реализации, составил 515,052 миллиарда гривень.

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В добывающей промышленности и разработке карьеров (12,4% от общего объема) реализация составила 98,429 миллиарда гривень.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (21,9% от общего объема) составил 174,404 миллиарда гривень.

Наибольший объем реализованной продукции в январе-июне пришелся на Днепропетровскую область – 147,532 миллиарда гривень, Донецкую область – 91,544 миллиарда гривень и город Киев – 70,009 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в 2015 году составил 1,5 триллиона гривень, что на 304,926 миллиарда гривень, или на 25,5%, больше показателя за 2014 год на уровне 1,119 триллиона гривень.