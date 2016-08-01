Промпроизводство в Великобритании сократилось максимально за 3 года - Reuters

Промышленное производство в Великобритании в июле сократилось максимально более чем за три года, показали результаты исследования в понедельник, став еще одним признаком того, что решение страны о выходе из Евросоюза вредит росту, сообщает Reuters.

"Данные также могут стать еще одним стимулом для снижения ставок Банком Англии в четверг. В июле регулятор неожиданно для рынков воздержался от изменений политики, но сказал, что большинство чиновников склоняются к расширению мер стимулирования в августе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) Markit/CIPS снизился до 48,2 пункта в июле с 52,4 пункта в июне, зафиксировав минимум с февраля 2013 года и оказавшись ниже предварительного значения в 49,1 пункта, о котором сообщалось в конце июля.

"Показатели промпроизводства и новых заказов опустились ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей замедление активности от роста, впервые с начала 2013 года, из-за ухудшения рыночных условий внутри страны и неопределенности, связанной с решением Великобритании выйти из Евросоюза", - подчеркивает издание.

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Сорок шесть из 49 экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что Банк Англии снизит ключевую ставку как минимум на 25 базисных пунктов в четверг, однако мнения о том, возобновит ли регулятор программу скупки активов, разделились.

Данные о состоянии экономики после Brexit пока ограничены. Однако есть признаки ослабления доверия потребителей, в то время как Markit сообщила, что ее предварительные данные PMI соответствуют квартальному сокращению экономики на 0,4 процента за квартал, если подобная тенденция сохранится.