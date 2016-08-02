Украинская соль возвращает позиции на рынке РФ – СМИ

После отмены действовавшего более года запрета на поставки соли в Россию государственное предприятие "Артемсоль" возвращает утраченные позиции. С мая в Россию было поставлено более 70 тыс. тонн соли. Таким образом предприятие заняло почти 13,5% рынка. Об этом пишет "КоммерсантЪ".

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При этом основная часть поставок — около 60 тыс. тонн — пришлась на июль. Весь объем российского рынка пищевой соли по итогам первого полугодия "Руспродсоюз" оценивает в 520 тыс. тонн, из которых 350 тыс. выпустили отечественные компании. Таким образом, "Артемсоль" за последние три месяца заняла почти 13,5% российского рынка.

В 2014 году занимала пятую часть в российских продажах. "Артемсоль" в 2014 году была одним из крупнейших игроков на российском рынке пищевой соли с долей 21% (233,2 тыс. тонн). В январе 2015 года Роспотребнадзор приостановил ввоз продукции с украинского предприятия из-за претензий к качеству. В мае этого года служба сняла запрет, разрешив "Артемсоли" ввозить ежегодно в Россию до 170 тыс. тонн. Всего "Артемсоль" способна выпускать более 7 млн тонн продукции в год.

Зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов считает, что экспансия "Артемсоли" ставит под угрозу окупаемость проектов российских производителей. Из-за ввоза соли из Украины такие проекты становятся рискованными, рассуждает господин Леонов.

Значительный объем продукции "Артемсоли" может привести к сокращению доли российских производителей с текущих 65% до менее чем 50%, отмечает Дмитрий Леонов. При этом, напоминает он, согласно доктрине продовольственной безопасности, минимальный порог отечественной соли установлен в 85%. До введения запрета российские предприятия занимали только 49% местного рынка.