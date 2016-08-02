Промпроизводство в Украине снижается и по итогам года составит 1-1,5% - прогноз Da Vinci AG

Промпроизводство в Украине снижается. Июньские показатели оказались меньше на 2,1% по сравнению с цифрами мая и на 3,4% по сравнению с июнем 2015 года. Об этом говорится в новом прогнозе аналитической группы Da Vinci AG, полученном УНИАН.

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Хотя в течение первого полугодия 2016 года, индекс промышленного производства демонстрирует рост на уровне 2% к аналогичному периоду предыдущего года, тенденции вызывают беспокойство.

"Начиная с апреля, наблюдается помесячное снижение показателя промпроизводства: в апреле -3,4%, в мае -3,7%, в июне -2,1%. То, что 27 июня был объявлен выходным днем вряд ли является причиной падения промышленного производства в июне, принимая во внимание негативные тренды апреля-мая месяцев", - отмечают аналитики.

Наибольшее падение производства в июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – на 17,7%, добычи сырой нефти – 9,8%, производстве мебели – 13,2%. Наибольшее падение производства в июне по сравнению с маем 2016 года зафиксировано в нефтепереработке – на 16,4%, добыче каменного и бурого угля – на 14,5%, производстве газа – 6,7%.

"Вызывают удивление комментарии заместителя министра экономики Юлии Ковалив, которая полагает, что уровень промышленного производства по итогам года вырастет благодаря сельскому хозяйству. Ведь сельскохозяйственный сектор не входит в статистику промышленного производства. В сочетании с неадекватными прогнозами, заявленными ею в конце июня (2,5-4% по итогам первого квартала), МЭРТ демонстрирует некомпетентность", - сказано в прогнозе.

"Необходимо подчеркнуть недостаточный уровень реализации реформ, стимулирования экспорта и увеличения производства в секторах экономики, которые стимулируют внутренний рынок. На примере промпроизводства заметны попытки манипуляции статистическими показателями. Так, МЭРТ заявляло о росте промышленного производства в течение всего второго квартала, несмотря на то, что с апреля уже наблюдалось снижение данного показателя в сравнении месяц к месяцу. Однако в официальных сообщениях упор делался на статистику в сравнении с периодами предыдущего года, где низкая сравнительная база способствовала благоприятным оценкам", - подчеркивают аналитики.

Кроме того, как сказано в документе, в прогнозировании МЭРТ не учитывается внешний фактор изменения цен на ряд сырьевых товаров и спрос на них на мировом рынке. Именно он являлся определяющим в снижении индекса промышленного производства во втором квартале. Кроме того, снижается фактор низкой сравнительной базы, что также способствует торможению динамики промпроизводства.

Прогнозы до конца текущего года ухудшаются в связи с изменением мировой конъюнктуры. В случае отсутствия серьезных внешних факторов, ухудшающих позиции украинского сырьевого экспорта на мировых рынках, индекс промышленного производства по итогам года составит около 1-1,5%.