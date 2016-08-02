"Укргазвыдобування" получило 7 новых спецразрешений на пользование недрами

Комиссия по вопросам недропользования, которая заработала с 1 августа 2016 года, приняла решение о предоставлении крупнейшей государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування» 7 новых специальных разрешений на пользование недрами.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр.

Согласно сообщению, комиссия продлила срок действия других 15 специальных разрешений, в том числе 4 – для «Укргазвыдобування» и одного – для «Восточного ГОКа».

«Мы провели первое заседание Комиссии по вопросам недропользования … (которая) сразу взялась за работу и рассмотрела заявления недропользователей. Поэтому работа ряда предприятий в части лицензирования была разблокирована», - прокомментировал первое заседании комиссии ее глава Дмитрий Абрамович.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Владимир Кистион дал поручение в короткий срок провести заседание Комиссии по вопросам недропользования.

29 июля было утверждено «Положение о Комиссии недропользования», и с 1 августа данная комиссия заработала. В ее состав вошли представители Госгеонедр, Минэкологии, Кабмина, академии наук, Государственной комиссии по запасам, Общественного совета при Госгеонедр и др.