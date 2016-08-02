Порошенко подписал закон, который позволяет украинским авиастроителям создавать СП с иностранцами

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Закон был принят Верховной Радой Украины 14 июля 2016 года.

Закон направлен на создание благоприятных условий для развития отечественного самолетостроения и предусматривает внесение изменений в законы Украины «О развитии самолетостроительной промышленности», «Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе» и Декрет Кабинета Министров Украины «Об упорядочении деятельности субъектов ведения предпринимательской деятельности, созданных при участии государственных предприятий».

Читайте такжеУкраина предлагает НАТО использовать самолеты "Руслан" и "Мрия" для перевозки войск и грузов - Минобороны

Реализация Закона позволит повысить конкурентоспособность и объемы производства отечественной авиационной техники, будет способствовать привлечению новых технологий и инвестиций в проекты украинских предприятий и обеспечит создание новых рабочих мест.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, подчеркивается в сообщении.