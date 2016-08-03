Президент ввел в действие решение СНБО по украинской оборонке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел комплекс вопросов, связанных с положением дел в оборонно-промышленном комплексе, и увеличение объемов задач по переоснащению Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами воинских формирований современным и модернизированным вооружением и военной техникой в условиях агрессии Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе изучения данных вопросов СНБО поручил Кабинету министров обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады изменений в Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» о лицензировании хозяйственной деятельности по разработке, изготовлению, реализации, ремонту, модернизации и утилизации вооружения.

Документ обязывает правительство разработать в трехмесячный срок, в частности, проекты законов об обеспечении благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс путем образования совместных предприятий; особенностях деятельности в сфере разработки и производства вооружения и военной техники.

Читайте такжеСМИ назвали страну-рекордсмена по поставкам вооружения Украине

Также Кабмин должен разработать законопроект о поддержке авиационной промышленности. При этом правительство должно предусмотреть меры по налогообложению операций по ввозу на таможенную территорию Украины самолетов иностранного производства по договорам оперативного лизинга и установлению ограничительной ввозной таможенной пошлины на самолеты иностранного производства, находившиеся в эксплуатации более 5 лет, если аналоги таких самолетов производятся в Украине.

Правительство должно разработать и подать на рассмотрение парламента проект закона о содействии удешевлению стоимости долгосрочных кредитов путем субсидирования из Государственного бюджета Украины части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в украинских финансовых учреждениях для серийного производства украинских самолетов, модернизации и технического перевооружения авиастроительных предприятий.

Кабмину также поручено в месячный срок подготовить и утвердить Государственную целевую программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года. Кроме того, должны быть утверждены до 1 января 2017 года основные направления развития вооружения и военной техники на долгосрочный период.

Правительству поручено предусматривать в проектах Госбюджета на 2017 и последующие годы финансирование в полном объеме государственных целевых программ в сфере развития вооружения и военной техники и оборонно-промышленного комплекса.

Решением СНБО правительству поручено рассмотреть вопрос о списании задолженности государственного предприятия «Судостроительный завод имени 61 коммунара» за потребленную электроэнергию перед публичным акционерным обществом «Николаевоблэнерго» и обеспечить в дальнейшем поставки электроэнергии на предприятие с целью обеспечения выполнения им государственного оборонного заказа по восстановлению технической готовности кораблей Военно-Морских Сил ВСУ и Государственной пограничной службы, которые привлекаются к боевому дежурству и участию в международных мероприятиях.

Министерству экономического развития и торговли, Министерству обороны, Государственному космическому агентству и Государственному концерну «Укроборонпром» поручено разработать и утвердить до 20 сентября 2016 года «дорожную карту» реформирования системы стандартизации и технического регулирования в сфере разработки и производства продукции оборонного назначения.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, добавили в пресс-службе президента.