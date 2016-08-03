"АвтоКрАЗ" досрочно выполнил госзаказ Минобороны на 2016 год

Крупнейший в Европе производитель грузовых автомобилей Кременчугский автомобильный завод «АвтоКрАЗ» в конце июля закончил выполнение гособорнзаказа на этот год для Министерства обороны Украины.

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Как сообщили УНИАН на предприятии, согласно условиям договора между «АвтоКрАЗом» и Минобороны, заключенного в конце 2015 года, заказчику в оговоренные сроки поставлены различные модели автомобилей КрАЗ специального назначения колесных формул 4х4 и 6х6, а также прицепная и полуприцепная техника.

«Модели и количество поставленных автомобилей мы разглашать, согласно заключенному контракту, не имеем права»,- сказала пресс-секретарь предприятия Дина Стеганцева.

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Она отметила, что досрочное выполнение гособоронзаказа стало возможным, благодаря коллективной слаженной работе всех стратегических партнеров КрАЗа: предприятий группы «КрАЗ» – Полтавского и Каменец-Подольского автоагрегатных заводов, Токмакского кузнечно-штамповочного, Мариупольского радиаторного заводов и Херсонского завода авторулей, а также украинских поставщиков комплектующих и производителей спецнадстроек.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году "АвтоКрАЗ" увеличил производство грузовых автомобилей на 1% - до 1,401 единицы.

В 2015 году завод увеличил чистый убыток в 2,4 раза - до 371,5 млн грн с 148 млн грн в 2014 году. По итогам 2014 года «АвтоКрАЗ» получил чистый убыток в размере 148 млн грн против 19,79 млн грн чистой прибыли в 2013 году.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» - крупнейший в Европе производитель и поставщик грузовых автомобилей гражданского и специального назначения, запасных частей к ним, прицепов и полуприцепов.